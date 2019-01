Incêndio deflagrou em fábrica de açúcar em Ponta Delgada

As mais lidas

No combate ao fogo estiveram dez elementos dos Bombeiros de Ponta Delgada, apoiados por cinco viaturas.

"O incêndio, numa zona com muitas madeiras e que deverá ter sido resultado de um descuido, poderia ter tomado proporções maiores, mas tal não se verificou uma vez que foi extinto logo no início", adiantou o responsável, acrescentando que "o alerta foi dado por trabalhadores".

O adjunto de Comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Valdemar Furtado, explicou que o incêndio na unidade industrial deflagrou pelas 08 horas locais "no último andar de uma zona que está a ser desativada", mas "uma hora depois foi dado por extinto".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok