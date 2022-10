Inaugurada obra de requalificação do centro da Achada

A Câmara Municipal do Nordeste inaugurou no sábado a primeira fase da requalificação do centro urbano da freguesia da Achada.

De acordo com nota da autarquia, esta era uma intervenção há muito aguardada pela freguesia, que teve como finalidade “tornar mais atrativa aquela zona nobre e bastante movimentada da localidade e criar melhores condições para a realização das festividades de São Pedro”.

O projeto de requalificação da praça contemplou uma extensa zona de lazer (em escada para acompanhar a inclinação do caminho, mas com várias zonas planas), dotada de bancos, mesas, de zonas verdes; sanitários públicos; de um fontenário e de um “treato”, a perpetuar a existência destes dois ícones do património já existentes na zona, e a criação de estacionamento para servir as moradias mais próximas e as deslocações ao comércio e serviços ali situados.

Na inauguração da nova praça, o presidente da Câmara do Nordeste, António Miguel Soares, salientou que a execução da nova praça foi a “primeira fase de requalificação do centro urbano da Achada, e que se deverá estender até ao Ramal, após ser resolvida a situação de drenagem de águas pluviais na zona”.



Sobre a resolução da drenagem de águas pluviais, o presidente da câmara disse ser uma “questão que preocupa bastante a autarquia por implicar prejuízos materiais para os residentes da zona como se verificou ainda recentemente perante chuvas mais intensas”.

Por outro lado referiu que a relação entre a Câmara, a Junta de Freguesia e a Comissão de Festas de São Pedro durante a execução da obra é exemplo de que “a conjunção de esforços entre entidades é sempre profícua, devendo ser um exemplo para o futuro”.

Refira-se que a execução da praça da Achada, levada a cabo por uma empresa de construção civil local, teve o custo de 299.920,98 euros.