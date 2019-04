Inauguração do recinto desportivo “Nossa Senhora da Boa Nova”

A iniciativa foi dinamizada pela Associação de Futebol de Ponta Delgada, através de uma Comissão Organizadora e permitiu dotar o Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada com o “primeiro recinto com piso sintético em contexto prisional no País, disponibilizando condições mais facilitadoras para a prática desportiva”, lê-se em nota enviada à comunicação social-.





O dinamismo e o espírito solidário da Associação de Futebol de Ponta Delgada permitiu associar a esta iniciativa mais de duas dezenas de entidades públicas e privadas, envolvendo todos os municípios da ilha de São Miguel e Santa Maria.





A cerimónia de inauguração contou com as presenças da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Ribeiro; diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rómulo Mateus; representantes da Associação de Futebol de Ponta Delgada e respetiva Comissão Organizadora; António Gomes diretor Regional do Desporto, bem como representantes das diversas entidades públicas e privadas que se associaram ao Projeto “Sentir a Liberdade com o Futebol”.





Segundo nota esta iniciativa “revelou-se um incentivo para motivar a realização de idênticos projetos junto de outros estabelecimentos prisionais”.





Na ocasião, a Secretária de Estado e o diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais enalteceram a dimensão solidária e generosa do projeto.





Por seu turno a direção do Estabelecimento Prisional “valoriza e exalta, o espírito solidário presente na nossa comunidade, patente em diversas iniciativas presentes no quotidiano prisional, ciente do valor imprescindível destas ações, marcadas por elevada generosidade e humanidade”, finaliza o comunicado.