Imobiliário vai procurar fazer da crise uma oportunidade

As medidas de combate à pandemia do novo coronavírus foram um choque brutal para o setor do imobiliário, devido ao encerramento das lojas e suspensão das visitas aos imóveis.

O regresso à normalidade vai começar no final de maio e levará as empresas de mediação imobiliária a enfrentar novos desafios e oportunidades.

O principal desafio será vencer o receio das famílias em comprar uma habitação, devido ao receio do impacto negativo do novo coronavírus na economia.

O constrangimento das famílias pode ser ultrapassado através da “bazuca” financeira que o primeiro-ministro tem pedido à União Europeia para estimular o crescimento da economia ao longo dos próximos anos.

A previsível injeção de dinheiro na economia para manter os estímulos ao consumo e proteger o emprego, representa um escudo para o imobiliário, e será transversal a outros setores da economia para recuperar do enorme choque provocado pelas medidas de contenção da Covid-19.

Cada crise representa novas oportunidades. No setor do imobiliário a previsão é que existam muitas famílias a quererem mudar de casa.





