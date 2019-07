Imagem do Santo Cristo é portuguesa e do século XVII

Para o bispo D. Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura, a imagem do Santo Cristo “é do século XVII e não do século XVI e, em princípio, é uma imagem produzida em Portugal, com alguma influência espanhola, embora só um estudo mais aprofundado da imagem nos possa dar dados mais seguros”.

D. Carlos Azevedo falava em entrevista ao Açoriano Oriental à margem do Colóquio “O Culto ao Santo Cristo e ao Espírito Santo no Povo Açoriano”, que hoje termina no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada e onde foi orador.



O Conselho Pontifício para a Cultura é o organismo da Santa Sé que se debruça sobre o diálogo entre a Igreja e a Cultura, seja através das suas várias formas de pensamento, crente ou não crente, seja através da arte.



Por isso, a história de que a imagem do Santo Cristo teria vindo de Roma, ainda no século XVI, trazida por duas religiosas que a receberam diretamente do Papa, juntamente com a Bula que as autorizava a instalar um convento em São Miguel, é também claramente recusada por D. Carlos Azevedo.





