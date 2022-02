'Ilhas' estreia a 10 de dezembro no Teatro Micaelense

O espetáculo 'Ilhas' está integrado no projeto ‘Províncias', numa coprodução com o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Micaelense.





É inspirado no Açores, conta com encenação de Miguel Seabra e interpretação de Ana Santos, David Medeiros, Emanuel Arada, Joana de Verona, Miguel Damião e Rosinda Costa.





Refira-se que o processo de criação do espetáculo, foi composto por residências artísticas, que decorreram em julho na ilha de São Miguel, nomeadamente no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, e em Angra do Heroísmo, ilha Terceira e mais recentemente, nas ilhas do Pico e Faial.





O Teatro Meridional criou o projeto ‘Províncias’ em 2003, que tem por base um “olhar para uma determinada região, ou seja, realizamos um levantamento antropológico, cultural, social, político e histórico, bem como uma pesquisa a nível de literatura, de música, de tradições”, explicou em julho, o encenador Miguel Seabra ao jornal Açoriano Oriental.





O espetáculo 'Ilhas' tem, ainda, uma segunda sessão agendada para o dia 11 de dezembro.





Para janeiro de 2022 está programada a sua apresentação no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.





Os bilhetes têm um custo de 10 euros e estarão disponíveis, a partir de 3ª feira, dia 16 de novembro, na bilheteira do Teatro Micaelense, ou online, em teatromicaelense.bol.pt