Ilha Terceira tem de “promover-se como destino turístico seguro”

A autarca falava após a inauguração da Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, que decorreu esta manhã, na FIL em Lisboa, onde o concelho se apresenta em conjunto com os restantes concelhos açorianos.





Na ocasião, Vânia Ferreira sublinhou que, perante a situação geopolítica atual, a componente segurança tornou-se central na promoção turística.





“Nestas primeiras horas de BTL é denominador comum nas conversas a questão da segurança dos destinos. Ora, a ilha Terceira é um destino seguro. Logo, temos de focar essa característica. Obviamente que a natureza, o mar e a cultura são estruturais na nossa promoção. Mas a elas deve acrescer a segurança”, disse, citada em nota.





Até domingo, 20 de março, a Praia da Vitória apresenta-se na BTL2022, em parceria com os municípios de Angra do Heroísmo e de Santa Cruz da Graciosa, seguindo o modelo de promoção iniciado em 2019, sob a chancela da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA).





De acordo com Vânia Ferreira, “faz todo o sentido que façamos a promoção em conjunto com Angra do Heroísmo, apresentando-nos como ilha, com cada concelho a complementar o outro. A nossa natureza, o nosso mar e a nossa cultura são os mesmos. Estarmos divididos é não aproveitar todas as sinergias possíveis”, acrescentando que “a parceria com Santa Cruz da Graciosa dá-nos a dimensão de arquipélago na promoção e a ligação à Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo reforça o conhecimento do setor que é transversal a estarmos numa feira desta dimensão e características. Portanto, é uma cooperação em que todos ganham”.





Refira-se que os dois municípios terceirenses apresentam-se sob a marca “Explore Terceira”, dinamizada pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, em parceria com as câmaras.