Ilha de São Miguel volta a ter recolher obrigatório

Ilha de São Miguel vai passar ao patamar de alto risco de contágio de Covid-19, levando à imposição de recolher obrigatório às 20h00 durante a semana e às 15h00 ao fim de semana. Medida entra em vigor na quinta-feira, revela o jornal.



"Regresso dos cruzeiros terá segurança apertada", "Universidade vai rever estudo sobre diferenciação financeira", "Luís Alberto Bettencourt lança 'Em busca do Sol'” e "Unidade de Saúde de Ilha diz que erros nas listas de vacinação de prioritários são pontuais" são outros títulos desta primeira página.



No desporto os destaques são: "Miguel Simas quer “colocar ordem em casa” no Santa Clara" e "CAFBPD conquista 107 medalhas no Regional".