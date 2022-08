IL quer ouvir atual presidente do Governo dos Açores sobre obras no Mercado da Graça

Nuno Barata, que visitou hoje o Mercado da Graça, em Ponta Delgada, considerou “fundamental ser esclarecido o grau de envolvimento e de responsabilidade que tem o executivo camarário que foi liderado por José Manuel Bolieiro, atual presidente do Governo dos Açores, no lançamento da obra, em 2019”.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, liderada por Pedro Nascimento Cabral (PSD), suspendeu a obra de requalificação da cobertura do Mercado da Graça “por motivos de segurança”, devido à inexistência de projeto contra incêndios, tendo a IL/Açores proposto uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades.

O PSD, que detém a maioria no executivo e na Assembleia Municipal, já disse que vai viabilizar a comissão de inquérito.

“Não ficamos tranquilos, obviamente, depois da reabertura do processo do Azores Park, em que o atual presidente do Governo dos Açores foi constituído arguido, e muito menos sabendo que o anterior presidente da autarquia de Ponta Delgada teve um envolvimento neste processo, nesta trapalhada, na sucessão de incompetência que redundou na paragem desta obra, que vai custar, segundo o atual executivo, cerca de mais 500 mil euros aos contribuintes”, declarou Nuno Barata.

O dirigente da IL/Açores - que tem um acordo de incidência parlamentar com o PSD, no quadro da coligação deste partido com o CDS-PPP e o PPM, que assegura o executivo dos Açores - refere que não fica “confortável em sustentar um governo e uma região a ser governada por um líder político que está envolvido em trapalhadas dessa natureza”.

De acordo com o líder da IL/Açores, foi “por negligência da sua [José Manuel Bolieiro] gestão autárquica que um dos técnicos visados neste processo viu um processo disciplinar interno ser arquivado por incompetência do executivo camarário, que deixou prescrever os prazos”.

Nuno Barata quer saber o que vai entretanto fazer o atual executivo camarário depois da suspensão das obra "para minimizar os danos causados aos comerciantes [do Mercado da Graça]".

A Il/Açores quer ainda apurar responsabilidades do anterior executivo camarário, liderado pela social-democrata Maria José Duarte, e do atual, liderado por Pedro Nascimento Cabral, que “conhece os constrangimentos relativos à questão do combate a incêndios desde janeiro e que , só agora, seis meses depois, tomou medidas”.

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral (PSD), vai enviar para o Ministério Público o projeto relativo à requalificação do Mercado da Graça, para apurar eventuais responsabilidades ou gestão danosa do anterior executivo, também social-democrata.

Pedro Nascimento Cabral, que falava terça-feira numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, solicitada pela oposição socialista, afirmou que o processo vai ser também enviado à Inspeção Regional Administrativa e da Transparência e ao Tribunal de Contas.

Na Assembleia Municipal, Pedro Nascimento Cabral e anterior presidente da autarquia de Ponta Delgada, envolveram-se em acusações mútuas sobre as responsabilidades na obra de remodelação do Mercado da Graça.