IL diz que é orçamento “é mau” e só tem estabilidade na estagnação e sobrecarga fiscal

Numa primeira reação no parlamento ao documento hoje apresentado, a deputada da IL Carla Castro considerou que este “não é o orçamento que o país precisa, não é o orçamento de crescimento”, sendo “importante descascar todas as camadas de maquilhagem que o governo põe”.

Questionada sobre o sentido de voto dos liberais, Carla Castro respondeu que “um orçamento que nasce socialista dificilmente vira liberal”, lamentando que se tenha concretizado “o pior” e insistindo que “este orçamento é mau”.

“O orçamento que dizem que é de estabilidade, confiança e compromisso, a Iniciativa Liberal tem a dizer que estabilidade sim, mas na estagnação e na sobrecarga fiscal” criticou.

Quanto à confiança, a liberal destacou que “continua a ser delapidada a confiança do governo com os portugueses” e que “não há um compromisso efetivo nem com as famílias nem com as empresas”.