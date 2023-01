IL diz que Costa “tem feito de tudo” para não se acreditar que legislatura chega ao fim

“Quem tem feito tudo para que não acreditemos nisso é o próprio secretário-geral do PS e o Governo no seu conjunto. Nós temos uma sucessão de eventos que provam a incapacidade de António Costa de gerir o seu próprio Governo”, respondeu à Lusa Rui Rocha, em Arouca, distrito de Aveiro, quando confrontado com afirmações do primeiro-ministro.

António Costa assegurou no sábado, em Viseu, numa ação do PS que, apesar da ansiedade de “muita gente” e mesmo que os “músculos” lhe doam durante o percurso, vai chegar ao fim da “maratona” da legislatura em 2026.

Mas para Rui Rocha “o Governo está completamente esgotado”.

“Foram já 13 governantes em menos de um ano que abandonaram o Governo. Já não é só a perda de governantes, agora também o Governo perde secretarias de Estado, foi o que aconteceu com a Secretaria de Estado da Agricultura, que foi, enfim, perdeu-se no meio deste processo de absoluta intranquilidade da gestão governativa e a isso soma-se a um conjunto de políticas que, na avaliação da Iniciativa Liberal, são políticas nocivas para o país”, afirmou o líder da IL.

Rui Rocha salientou que Portugal é um “país estagnado economicamente”, que tem “uma natalidade que é uma bomba relógio” e que “isso são tudo sinais de uma incapacidade de António Costa de gerir o país, de trazer riqueza para o país, trazer desenvolvimento”.

Para o líder da IL o tempo de António Costa acabou: “Se António Costa se quer perpetuar no poder, se entende que tem condições para chegar ao fim da legislatura, a nossa avaliação é diferente”.

“Entendemos que já não há condições para António Costa governar Portugal. Cada dia que governa Portugal é um dia pior para os portugueses”, finalizou.