Idosos da Madalena entram no mundo digital

Os novos “cibernautas”, alguns já com conhecimentos básicos, superaram o desafio da primeira aula. Apostando na proximidade e em aulas com uma componente essencialmente prática, para maximizar os resultados, a formação visa dar a conhecer, aos idosos, as múltiplas potencialidades do mundo digital, dotando-os de conhecimentos em programas como o word e convidando-os a explorar o universo da Internet, de forma segura.



De acordo com nota, a par da componente mais técnica, o curso irá fortalecer as dinâmicas de grupo, estimulando a auto-estima, a memória e as capacidades cognitivas dos idosos, em prol do envelhecimento ativo.



Combatendo a exclusão e iliteracia digitais dos mais velhos, sinónimo de segregação no acesso à informação e a múltiplos serviços, culminando na perda de autonomia, o município da Madalena, de mãos dadas com os seniores, promove, assim, o bem-estar pleno na Terceira Idade.