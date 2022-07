Idoso de 90 anos morre em despiste de ligeiro que caiu ao rio em Cabeceiras de Basto

Um homem de 90 anos morreu no sábado à noite na sequência do despiste de um ligeiro, que caiu a um rio em Abadim, no concelho de Cabeceiras de Basto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Braga.