IAC apresenta "Uma Viagem aos Açores ou Ilhas Ocidentais" de Manuel Henriques no Outono Vivo

Esta obra, publicada na prestigiada coleção “Clássicos dos Açores”, pretende dar a conhecer o primeiro guia turístico escrito por um açoriano em inglês e que o IAC traduziu pela primeira vez. Manuel Borges de Freitas Henriques (Santa Cruz das Flores, 1826-1873), emigrou cedo para os EUA. Empreendedor notável, deixou a caça à baleia para se dedicar a outras atividades. Assim, foi tipógrafo, adquiriu um navio, tornou-se armador, dedicou-se ao comércio da laranja, adotou o nome de William de F. H.





Burgess, tornou-se vice-cônsul do Brasil e de Portugal, deu a conhecer o Testamento de D. Burro, Pai dos Asnos, do padre florentino José António Camões, obra satírica escrita em verso e publicada em 1865. Dois anos depois, em 1867, a livraria Lee & Shepard dava à estampa o livro intitulado A Trip to the Azores or Western Islands, obra de Manuel Borges de Freitas Henriques que pretendia dar a conhecer o arquipélago dos Açores aos norte-americanos, abordando diferentes aspetos da vida e da história das nove ilhas do arquipélago, com a finalidade servir de guia turístico a comerciantes ou simples aventureiros que o autor estaria a pensar transportar regularmente entre Boston e os Açores.



Se isso, por si só, é já algo bastante inédito, senão mesmo insólito, numa época em que abundam os olhares estrangeiros sobre os Açores, mas são escassos os olhares de quem, sendo das ilhas, está fora há já alguns anos e fala do que conhece e sabe, mais inédito é fazê-lo numa língua que não a sua língua materna. Estamos, pois, em presença de uma obra original, redigida em inglês por um açoriano que vivia em território norte-americano há duas décadas.

Sónia Henriques Cristóvão (Angra do Heroísmo, 1975) licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Advogada desde o ano de 2002. Integrou o Gabinete de Estudos da Ordem dos Advogados para a área do direito animal. Foi corelatora do Parecer apresentado pela Ordem dos Advogados na Assembleia da República em sede de audição sobre as propostas de alteração legislativa do Código Civil (Estatuto Jurídico dos Animais) e do Código de Processo Penal (crimes contra animais).

É membro da European Enforcement Network of Animal Welfare Lawyers and Commissioners e tem participado, como oradora, em diversas Conferências sobre Direito Animal.





É Membro do Gabinete de Estudos Jurídicos do ONDAID onde coordena a área de Direito Criminal e intervindo como Oradora no Ciclo de Conferências “Animais e Direito” levado a cabo pelo Observatório. Igualmente tem colaborado com órgãos de comunicação social na redação de artigos sobre crimes praticados contra animais de companhia.