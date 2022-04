Humberto Melo é o novo Provedor do Cliente da EDA

De acordo com nota, esta nomeação decorre da cessação destas funções de Paulo Bermonte, “por passagem à reforma”.





Para além da sua passagem pela EDA, onde foi administrador, Humberto Melo detém uma larga experiência adquirida ao longo de uma carreira profissional marcada pelo “desempenho de cargos de elevada relevância, que vão permitir uma análise cuidada e bem fundamentada dos casos que os nossos clientes venham a apresentar”, adianta a mesma nota.





Recorde-se que o Provedor do Cliente pretende “promover a defesa dos direitos e das garantias legítimas dos clientes, compreender as suas necessidades e preocupações e dar provimento às suas queixas e reclamações”.





A intervenção do Provedor do Cliente ocorrerá, em regra, “na sequência da obtenção, por parte do cliente, de uma resposta desfavorável da EDA à sua pretensão. Os clientes têm assim uma segunda oportunidade de verem os seus processos revistos e reapreciados numa nova instância que, mesmo sem dispor de poderes executivos, poderá propor e concertar com os serviços da empresa a revisão e reavaliação de uma decisão ou procedimento”.





O contacto com o Provedor do Cliente pode ser estabelecido, por escrito, para o e-mail [email protected]