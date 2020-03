Hotel VIP confinado por suspeita de casos com Covid-19

Tiago Lopes falava aos jornalistas durante o briefing diário sobre o Covid-19 na Região e revelou que a unidade hoteleiro está em "confinamento obrigatório" enquanto esperam os resultados das colheitas.

"Estabelecemos a ligação com casos suspeitos e colocamos preventivamente a unidade em isolamento obrigatório até haver cabal esclarecimento da situação", referiu o também diretor regional de saúde.

De recordar que os casos positivos na Região de infeção por Covid-19 são já 11, dois na ilha Terceira, um no Faial, sete em São Jorge e um em São Miguel. Na ilha de São Miguel o caso confirmado é de um homem de 24 anos, segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, referindo que "os sete indivíduos apresentam situação clínica estável e permanecem, de momento, no domicílio".

Além do caso positivo em São Miguel, mais seis pessoas se encontram em hospitalização domiciliária, sendo que apenas três estão internados em hospitais: três no Hospital Santo Espírito na ilha Terceira e um no Hospital da Horta, na ilha do Faial.