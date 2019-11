Hotel do grupo Hilton começa a ser construído esta semana

As mais lidas

O Desporto chama à primeira página a vitória de Tiago Furna e de Solange Raposo no triatlo e que a Taça de Honra tem semifinalistas.

Nesta edição, são notícia: a preocupação da Ministra da Agricultura em relação ao efeito das taxas dos EUA sobre o queijo dos Açores, a contratação de Luís Botelho para diretor executivo da ATA, a reivindicação do SINTAP de progressão na carreira de técnicos de diagnóstico e terapeutas, e a celebração dos 60 anos do Colégio de São Francisco Xavier.

Investimento turístico no concelho da Lagoa é o assunto em destaque na primeira página do Açoriano Oriental

