Hospital recebe audiómetro clínico para avaliação da audição dos doentes

Numa nota de imprensa, a maior unidade de saúde dos Açores adianta que o equipamento foi angariado pelo Conselho do Mecenato do Hospital de Ponta Delgada (ilha de São Miguel), órgão que angariou, em 2022, "uma verba superior a 31 mil euros, aplicada na aquisição de vários equipamentos para o hospital".

Citado no comunicado, o diretor do Serviço de Otorrinolaringologia, Joaquim Amaral, realçou a importância "crucial" do equipamento, enquanto Duarte Miranda, membro do Conselho do Mecenato, e um dos beneméritos responsáveis pela doação, assinalou que "esta foi uma forma modesta de contribuir apoiando a causa e os que" residem na região.

O Conselho do Mecenato é uma comissão de apoio técnico, criada em outubro de 2021, para centralizar e operacionalizar os apoios de empresas e particulares ao hospital, utilizando a figura do mecenato.