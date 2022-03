Hospital de Ponta Delgada teve em fevereiro o número mais baixo de atos cirúrgicos dos últimos oito meses

Numa nota informativa sobre a atividade do hospital, o HDES destaca que os “constrangimentos decorrentes do pico da covid-19 em São Miguel” fizeram-se sentir no mês de fevereiro, “o que está patente nos resultados conhecidos do bloco operatório”.

“Apesar desta dimensão da pandemia, no mês de fevereiro foram realizados 698 atos cirúrgicos, um valor que, apesar de ser superior ao mês homólogo, mantém um desvio em relação aos melhores meses de 2021 e cai abaixo dos 700, o que já não acontecia desde maio de 2021”, lê-se no comunicado.

Segundo a informação divulgada, o número de atos cirúrgicos realizado em fevereiro é mais baixo do que o registado em janeiro (763), em dezembro de 2021 (777), novembro de 2021 (964), outubro de 2021 (939), setembro de 2021 (798), agosto de 2021 (758), julho de 2021 (710) e em junho de 2021 (720).

O número de atos cirúrgicos realizado em fevereiro (698) é, contudo, superior ao registado no período homólogo de 2021 (632), bem como ao número de intervenções feitas em março de 2021 (694) e em maio de 2021 (682).

“As limitações na programação adicional estão patentes na quebra das propostas com internamento, que em fevereiro voltam a cair para 64 atos cirúrgicos. Ainda assim, a redução foi parcialmente compensada com o aumento significativo ao nível do ambulatório, que atingiu os 129 atos cirúrgicos, o segundo maior valor dos últimos 12 meses”, assinala o hospital.

A administração do maior hospital açoriano realça que a produção programada “manteve o nível de reduções dos últimos três meses”, quer ao nível do “ambulatório como do internamento”, enquanto a produção do serviço de urgência “registou também uma quebra” em fevereiro.

“Com um total de 222 atos na produção adicional, fevereiro manteve-se, apesar de tudo, em linha com os meses mais recentes (mesmo sendo um mês mais curto)”, acrescenta o HDES.

O hospital de Ponta Delgada destaca ainda que o valor de novas admissões no HDES por covid-19 nos últimos sete dias (a contar desde sábado) foi de 13,5 indivíduos por cada 100 mi habitantes.

O HDES realça que, desde o início do ano até domingo, cerca de 31.337 cidadãos de São Miguel testaram positivo à covid-19, “representando 23,51% de toda a população” da ilha.