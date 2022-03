Horta recebe primeiro voo charter com turistas da Eslovénia

Para Carlos Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta este é o primeiro passo para que o Aeroporto da Horta e a ilha do Faial entrem no circuito internacional: “É uma operação que tem uma relevância muito significativa. Esperamos que seja o primeiro de muitos voos com destino à ilha do Faial, numa operação turística que é muito interessante e que se traduz naquilo a que chamamos um cruzeiro aéreo”, disse Carlos Ferreira na receção de boas-vindas aos turistas eslovenos, que foram brindados com uma atuação protagonizada pelo Grupo Folclórico do Salão.





Citado em nota, Carlos Ferreira disse ainda que “acredita que esta nova rota será um meio para divulgar e promover as belezas da nossa ilha além-fronteiras e irá contribuir para o crescimento da procura turística nos próximos anos”.





As próximas operações estão agendada para maio e novembro, datas que, para o autarca são relevantes, porque “estamos a falar de um período que não corresponde à época alta e em que conseguimos fazer chegar ao Faial várias centenas de turistas, neste caso do mercado esloveno”.





Estima-se que este ano o A320 operado pela companhia aérea Trade Air leve ao Faial mais de 500 pessoas, numa operação charter promovida pela Associação de Turismo dos Açores, e que decorre também nas ilhas de São Miguel e Terceira.