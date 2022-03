Horta marca presença no regresso da Bolsa de Turismo de Lisboa

Com um stand inserido no espaço atribuído aos Açores, o município da Horta apresenta este ano um novo sítio da internet, onde “à distância de um clique podem descobrir as inúmeras potencialidades turísticas da ilha do Faial”, refere nota de imprensa.





Em discoverfaial.com é possível viajar e descobrir as belas paisagens da ilha, conhecer a sua oferta gastronómica, cultural e turística, como sejam a observação de baleias, o mergulho com tubarões, nadar com golfinhos, caminhar nos trilhos, explorar crateras de vulcões, ou simplesmente passear na cidade da Horta.





A inauguração do stand contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira e do presidente da Associação de Turismo Sustentável do Faial (ATSF), Pedro Rosa, que enalteceram a importância de se “marcar presença neste eventos de promoção turística, na medida em que a captação de novas rotas e fluxos turísticos neste período difícil, após a pandemia, é essencial e uma oportunidade extraordinária para os nossos empresários e para a economia da nossa ilha, pois permitirá a criação de riqueza, de novos postos de trabalho nesta área especifica e em outras correlacionadas”, disse o autarca citado em nota.





O stand do concelho da Horta conta com uma mostra e degustação de produtos locais, como a “massa sovada, as rosquilhas, o mel e o queijo”.