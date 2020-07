Hora de Jogo 13 julho

A derrota Santa Clara do Santa Clara em Alvalade, a terceira seguida na I Liga, bem como toda a polémica à volta da finalíssima entre o Santiago e o Vale Formoso são os temas em destaque na edição número 198 do programa Hora de Jogo na antena da Rádio Açores TSF (99.4), dia 6 de julho de 2020, com a moderação do jornalista Nuno Martins Neves e os comentadores Luís Silva e André Branquinho, e a presença do presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, Robert Câmara.