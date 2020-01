Dakar2020

Honda lembra Paulo Gonçalves na hora da vitória

O português Paulo Gonçalves, que faleceu no decurso da sétima etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, foi lembrado pela equipa Honda, que, na hora da vitória do seu piloto Ricky Brabec nas motas, usou um autocolante com a imagem do malogrado piloto de Esposende.