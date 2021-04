Homem detido por violência doméstica no Porto Formoso

A nota refere que ao detido foi-lhe aplicada pela Autoridade Judiciária competente a medida de coação de termo de identidade e residência.





Também, na Ribeira Grande, foi detido, em reputação de flagrante delito, um indivíduo com antecedentes criminais, na Vila de Rabo de Peixe, pela prática do crime de furto em residência. Ao detido foi-lhe aplicada pela Autoridade Judiciária competente a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.





No concelho de Ponta Delgada, foi detido um indivíduo com antecedentes criminais, na freguesia de São Roque, pela prática do crime de furto com escalamento e arrombamento em edifício comercial. Ao detido foi-lhe aplicada pela Autoridade Judiciária competente a medida de coação de prisão preventiva.





Ainda no concelho de Ponta Delgada, foi detido um indivíduo, pelo crime de posse de arma branca (classe A), na freguesia de São José, em Ponta Delgada.





Na ilha do Faial, no âmbito da atividade operacional regular desenvolvida pela Divisão Policial da Horta, foram identificados três homens pela suspeita do crime contra o património, nomeadamente furto de pedra basáltica serrada e pedra de calçada.