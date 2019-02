Homem detido por violência doméstica na Lagoa

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, o homem de 60 anos, foi detido no passado sábado.





Após ser presente a primeiro interrogatório judicial no DIAP dos Açores, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.





Entretanto, no âmbito de diligências de investigação por furtos em residência e em estabelecimento comercial, ocorridos no fim de semana na ilha do Faial, foi identificado e constituído arguido um homem de 21 anos, natural e residente na ilha do Faial, tendo sido apreendidos uns ténis, no valor de 40 euros, bem como cerca de 35 euros e ainda dois telemóveis, tudo objetos suspeitos de terem sido furtados.