Homem detido pelo crime de tráfico de estupefacientes

Segundo comunicado, decorrente de uma investigação, a cargo da Brigada Anticrime da PSP, a qual já decorria há cerca de oito meses, foram "recolhidos indícios que apontavam para a venda de diferentes tipos de estupefaciente por parte do arguido, havendo indicação de que a atividade criminosa, desenvolvida pelo suspeito, decorria na respetiva residência, à qual se deslocavam diversos consumidores para lhe adquirir as referidas substâncias".

Desta forma, no âmbito do inquérito em curso, foi "apreendida uma balança de precisão, 886 doses de haxixe, 19 doses de cocaína, cannábis, entre outros artigos diretamente relacionados com o ilícito em investigação"



Pese embora a ausência de antecedentes criminais do arguido, a "quantidade significativa de estupefaciente apreendida e ainda os indícios que sobre o mesmo recaem pela prática de outros crimes relacionados com violação de domicílio e dano, vieram a determinar-lhe a aplicação da medida de coacção de apresentações periódicas perante as Autoridades".