Homem detido por tentativa de homicídio qualificado

De acordo com comunicado, o delito ocorreu na quarta-feira, dia 5 de agosto, na residência do detido, para onde a vítima se deslocou. "À chegada constatou que aquele estava, novamente, sobre forte influência de novas substâncias psicoativas, habitualmente designadas por drogas sintéticas".



Explica a nota da PJ que no desenvolvimento daquele contexto, gerou-se uma discussão entre os "referidos intervenientes, no decorrer da qual o detido agrediu a vítima com um instrumento de natureza corto-perfurante, atingindo-lhe o tórax".



"O nexo causal entre o ferimento produzido e o resultado morte foi interrompido pelo tempestivo socorro da vítima e encaminhamento para Unidade Hospitalar", adianta a PJ no comunicado.



O detido, com 29 anos, desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.