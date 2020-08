De acordo com comunicado, no âmbito de diligências, elementos da esquadra da PSP da Madalena, detiveram um homem de 55 anos por cultivo de estupefacientes, tendo sido apreendido uma planta de Cannabis Sativa.



Na Horta, ilha do Faial, foi detido homem de 28 anos, no cumprimento de Mandado de Detenção de Autoridade Judiciária, tendo sido o mesmo libertado após o pagamento de multa a que se encontrava condenado.