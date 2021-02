Homem detido na Lagoa por suspeita de crime de incêndio

Segundo comunicado, ao detido foi-lhe aplicada as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contacto com a vítima e aproximação da residência desta, bem como a obrigação de ser submetido a tratamento à dependência do álcool.

Em outra frente, também na Lagoa e no âmbito da execução de um mandado de detenção, emanado pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, foi detido um homem de 55 anos, para cumprimento da pena de 11 anos de prisão efetiva, pela prática de um crime de coação sexual, sete crimes de recurso à prostituição de menores e um crime agravado de tráfico de estupefacientes.

Na Ribeira Grande, foi detido um homem de 39 anos, pelo crime de violência após subtração, ao proprietário de uma quinta.

No âmbito da execução de um mandado de detenção e condução, emanado pela Autoridade Judiciária, foi detido um homem de 32 anos, para cumprimento de pena de prisão de 10 anos, pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de resistência e coação sobre funcionário.