Henrique Moniz almeja resultado consistente no Pico

Henrique Moniz quer terminar o ano de 2019 com uma boa prestação no VIII Pico Play/AutoAçoreana Rali

O piloto micaelense quer terminar o ano de 2019, no qual regressou a tempo inteiro ao Campeonato dos Açores de Ralis, com um bom resultado no VIII Pico Play/AutoAçoreana Rali, última prova do calendário que amanhã vai para as estradas numa organização do Pico Automóvel Clube.



Depois de mais uma boa prestação na ilha Terceira, o piloto da cidade da Lagoa pretende fechar o ano com uma prestação consistente e um bom resultado. “Neste ano de regresso tem sido difícil entrar no ritmo de forma consistente em todos os troços. Pelo que, neste rali, o mais importante é conseguir manter uma margem consistente para os nossos adversários e com isso andar mais próximo dos lugares cimeiros da geral e das duas rodas motrizes (2RM)”, afirmou o piloto citado em nota de imprensa.



Para Henrique Moniz, a prova picoense é um autêntico desafio pelas condições do piso e um rali do qual o piloto guarda gratas recordações. “É o rali mais exigente de todo o campeonato, pois encontrámos ao longo do rali vários tipos de asfalto e muitas das vezes cobertos com terra. É um desafio diferente e que nos agrada, pois foi no Pico que conseguimos o nosso melhor resultado à geral em 2015 (n.d.r, segundo da geral e vencedor nas 2RM). É um rali onde as médias são sempre muito altas e onde o mínimo erro representa muitos segundos perdidos. Ainda assim, esperamos realizar um bom rali para nos despedirmos de 2019 com um bom resultado”, realçou o piloto do Peugeot 208 R2.



Como é habitual, Henrique Moniz, que conta a seu lado com Jorge Diniz, conta nesta prova com a colaboração da Rego Jr. Competições, responsável pela preparação do carro, e os apoios da Comprar Casa Ponta Delgada, Furnas e Companhia Lda., Carlos Medeiros Silva Construções Lda., Azores Easy Rent-a-c ar, L.G.M.-Gestão de Suportes Publicitários, A. Moniz, Lda. - Tintas Barbot Açores, Transinsular, Oficina Auto Barbosa e Atlânticoline S.A.