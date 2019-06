Hasteadas três bandeiras azuis na Povoação pela primeira vez

Segundo uma nota da Câmara Municipal da Povoação, as bandeiras azuis foram hasteadas na Praia da Ribeira Quente, no Portinho do Faial da Terra e, de forma inédita, na Praia da Ribeira dos Pelames, da Vila da Povoação.





A Câmara Municipal realizou “um grande investimento em nadadores salvadores e logística para garantir a segurança e a qualidade das zonas balneares da costa povoacense", acrescenta a nota. E, como resultado desse investimento, acrescenta o município, pela primeira vez, a Vila da Povoação viu hasteada uma Bandeira Azul na Praia da Ribeira dos Pelames que, assim, entrou para a listagem das praias com qualidade de água de excelência nos Açores.







A Praia da Ribeira dos Pelames é de areia fina com cerca de 120 metros de frente de praia, com zona de banhos de mar aberto, de fundo arenoso e alguns seixos e calhau rolado. Possui balneários, parque de estacionamento e a temperatura média da água de banhos ronda 22ºC. Mesmo ao lado desta praia estão localizadas as Piscinas Municipais, inauguradas no ano passado.







O arranque da época balnear no município da Povoação começou no dia 1 de junho e só termina a 30 de setembro, com um posto de praia completo para cada zona balnear classificada pela Associação da Bandeira Azul. É um dos municípios dos Açores com maior período de cobertura balnear.







De entre as várias iniciativas previstas para as três zonas com Bandeira Azul destacam-se ações como “Banho Seguro”, “Esculpir na Areia” e um concurso de fotografia “as Ribeiras da Povoação”.







Este ano, o tema do Programa Bandeira Azul é “do Rio ao Mar sem Lixo”, com o objetivo de sensibilizar para o facto do lixo marinho ter origem em atividades terrestres, para as consequências dos comportamentos humanos e para o papel dos rios e ribeiras, enquanto ponte de ligação entre terra e mar.