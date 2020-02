Trata-se de um filme documentário, baseado nas obras “Os Pescadores” e as ‘Ilhas Desconhecidas’ de Raul Brandão, que retrata a comunidade piscatória da freguesia da Ribeira Quente, concelho da Povoação, local com quem o realizador tem uma enorme afinidade.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Rodrigo Areias refere que “há mais de 20 anos que tenho uma relação próxima com a Ribeira Quente, até porque herdei um terreno que está localizado por cima da praia do Fogo, o que me faz ir com regularidade à Ribeira Quente. É um sítio onde gosto de estar”. Nesse sentido, essa foi a “grande razão pela qual decidi centrar o filme na Ribeira Quente”.

O realizador refere, ainda, que “sinto-me muito bem na Ribeira Quente e isso tem muito a ver com a forma como me sinto em casa quando estou na Ribeira Quente, e a população da freguesia sempre foi muito afável, muito próxima e colaborativa no filme e, isso foi e é fundamental - até porque eles próprios são os atores do filme”.

Sobre o documentário “Hálito Azul”, Rodrigo Areias, explica que o mesmo “tem várias camadas, mensagens e várias questões, como a relação entre os humanos e o meio ambiente e, como persistem as comunidades piscatórias nos dias de hoje”.



Saliente-se que “Hálito Azul” já foi exibido em mais de 20 países, passou por cerca de 30 festivais internacionais e foi premiado em cinco festivais até ao momento, estando previstas exibições em outros tantos países.



RodrigoAreias afirma, também, que desde a estreia do filme documentário que as críticas têm sido muito positivas.

“Hálito Azul” é uma coprodução de Portugal, França e Finlândia, conta com argumento de Rodrigo Areias e Eduardo Brito, e tem também banda sonora de Legendary Tigerman e HiFiKlub.

Refira-se que a sessão de amanhã, no Teatro Micaelense, vai contar com a presença do realizador.