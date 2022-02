O jornal adianta também que as vítimas mortais por Covid-19 em julho não estavam imunizadas e que as dormidas sobem para metade dos valores de 2019. O novo edifício do Nonagon que estará pronto em 2022 e o festival de cinema em defesa dos direitos humanos são outros dos assuntos nesta edição, onde o Desporto avança que o Clube K faz história no Nacional de Iniciadas.