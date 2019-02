Guaidó diz que comunidade portuguesa é determinante para crescimento do país

“Quero agradecer a Portugal, agradecer à comunidade portuguesa, à comunidade luso-venezuelana que é determinante para o crescimento do nosso país. Obrigado Portugal, obrigado Europa”, disse Guaidó ao eurodeputado português Paulo Rangel, que se encontra naquela cidade e que partilhou hoje o vídeo no Twitter.

O vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) integra uma delegação desta família política do Parlamento Europeu que chegou na quinta-feira à Colômbia.

Paulo Rangel partilhou hoje o vídeo de 41 segundos no qual expressa a Guaidó o apoio do Parlamento Europeu, do PPE e, em Portugal, do PSD.

Portugal é um dos países da União Europeia que reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela com a missão de convocar novas eleições, depois de terem rejeitado a legitimidade do processo que levou à reeleição do atual chefe de Estado, Nicolás Maduro.

O Parlamento Europeu também reconheceu Guaidó como Presidente interino.

Juan Guaidó, 35 anos, é presidente da Assembleia Nacional da Venezuela.