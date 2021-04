De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o mau tempo deverá começar por se fazer sentir no grupo ocidental (Flores e Corvo) a partir das 15h00 de hoje e até às 12h00 de sábado, período em que vai vigorar aviso amarelo por causa das previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Para o grupo central, o IPMA emitiu também aviso amarelo a partir das 09h00 de sexta-feira e até às 10h00 de domingo.