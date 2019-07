Grupo SATA recebeu hoje primeiro dos três aviões Airbus 321LR

A operadora aérea Azores Airlines, do grupo SATA, recebeu esta terça-feira o primeiro dos três aviões A321LR, aparelhos de longo curso, que lhe serão entregues em regime de ‘leasing’, anunciou a Airbus.

O grupo SATA torna-se assim “na mais recente operadora deste modelo de avião que é de longo curso e de corredor único”, segundo uma nota de imprensa.

O novo avião tem 190 lugares distribuídos pela executiva (16) e económica (174), possuindo os custos de operação de um aparelho de corredor único ('narrowbodies').

A Azores Airlines pretende com o A321LR “continuar com a sua estratégia de crescimento e de expansão da rede” para destinos europeus, mas também em rotas transatlânticas entre os Açores e o norte do continente americano, segundo a Airbus.

Sendo uma versão de longo curso do “sucesso de vendas da família A320neo”, o novo avião “permite às companhias aéreas voos de longo curso até 7.400 quilómetros”, chegando a novos mercados que “até então estavam inacessíveis aos aparelhos de corredor único".

A frota da Azores Airlines já inclui cinco aviões de corredor único que entraram ao serviço em 2018, três A320ceo e dois A321neo.

Para a Airbus, este novo membro da frota da Azores Airlines “vai permitir à companhia maior flexibilidade operacional e uma otimização da comunicação entre aeronaves”.

De acordo com a Airbus, o A320neo e os modelos derivados “fazem parte da família de aviões de corredor único mais vendida no mundo”, que conta já com mais de 6.500 encomendas oriundas de mais de 100 clientes desde o seu lançamento em 2010.

Este modelo integra as tecnologias mais recentes, incluindo motores de nova geração e uma cabine com um ‘design’ de referência na indústria aeronáutica, o que proporciona uma poupança de 20% em combustível por passageiro.

O A320neo também tem outros benefícios a nível ambiental, como uma diminuição na pegada sonora de cerca de 50% em termos comparativos aos aviões concorrentes de gerações anteriores.