De acordo com comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas do Grupo Ocidental, vão estar em aviso amarelo, entre as 03 horas e as 12 horas de amanhã, dia 13 de junho, devido a uma depressão a oeste do arquipélago e com um sistema frontal associado que poderá provocar precipitação, por vezes forte e que poderá ser acompanhada de trovoadas.