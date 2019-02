Grémio das Nove sobre Vitorino Nemésio

Na próxima sexta-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 21h00, Vasco Rosa estará no Instituto Açoriano de Cultura (IAC), em mais um Grémio das Nove, para uma conversa sobre a relação de Vitorino Nemésio com a imprensa e os jornais.

Nesta conversa de Vasco Rosa, será referido o que pode representar a compilação dos dispersos inéditos relacionados com a imprensa, que foi agora, 40 anos após a morte do grande escritor e pela primeira vez, levada a cabo, refere nota informativa.





Vasco Rosa, editor e jornalista, que escreve habitualmente no “Observador”, colabora com o “Açoriano Oriental” e com a revista “Grotta” e é autor de “Cinzento e Dourado.