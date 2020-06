Covid-19

Grau de transmissibilidade está abaixo de 1, mas pode subir com desconfinamento

O indicador que define o grau de transmissibilidade de infeção do novo coronavírus está “ligeiramente abaixo de 1,00”, informou hoje a ministra da Saúde, admitindo que as medidas de desconfinamento possam traduzir um aumento do risco.