Graciosa recebe Azores Trail Run-Windmills Trail

A ilha Graciosa recebe no próximo dia 23 de novembro, o Azores Trail Run-Windmills Trail, conta como prova aberta e conta para a Final da Taça de Portugal de Trail, numa organização do Azores Trail Run.

A prova será disputada pelos 130 apurados nas diversas competições da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), qualificados entre os mais de 3500 atletas que participaram, ao longo do ano, nas provas que decorreram por todo o país, explica nota de imprensa.





Em simultâneo com a final da Taça de Portugal, decorrerá uma prova aberta, no mesmo percurso - que terá cerca de 40 km de extensão e que explora alguns dos trilhos que compõem a Grande Rota da Graciosa entre outros com grande potencial e ainda pouco usados.





As inscrições são limitadas e estão disponíveis no site oficial do Azores Trail Run®, em www.azorestrailrun.com , até ao próximo dia 15 de novembro.





Para o coordenador do Azores Trail Run, o facto a ATRP ter escolhido os Açores, pelo segundo ano consecutivo – em 2018 a prova teve lugar nas Flores - como palco da Final da Taça de Portugal de Trail é, para além de “ser um grande orgulho, a prova tem todas as condições para se afirmar com padrões de excelência na Região”. “Desde que criámos a marca Azores Trail Run, há cerca de cinco anos, que temos conseguido, com muito trabalho, mostrar que os Açores têm as condições ideais para a prática do trail, rivalizando com os melhores locais do país e do mundo”, refere Mário Leal.





Para além da crescente afirmação internacional dos eventos Azores Trail Run, com cada vez mais participantes, de múltiplas nacionalidades, a correr nos trilhos do arquipélago, Mário Leal congratula-se com a possibilidade de levar estes eventos às ilhas mais periféricas, apesar das dificuldades acrescidas que isso representa.





“Com a criação do Windmills Trail, que homenageia os típicos moinhos da Graciosa, o Azores Trail Run já marca presença em sete das nove ilhas dos Açores, sendo que foram privilegiadas aquelas em que, em teoria, seria mais difícil montar este tipo de eventos, já que chegamos ao final de 2019 com eventos em todas as ilhas à exceção de Terceira e São Miguel”, refere Mário Leal.





Para Rui Pinho, a realização da Final da Taça de Portugal de Trail num destino como a ilha Graciosa é uma forma de cumprir aquele que acredita ser um dos desígnios da modalidade: a divulgação de destinos nacionais de beleza natural ímpar.