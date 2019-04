GPPS/A em jornadas dedicadas ao tema “os Açores na Europa pós-2020”

O Grupo Parlamentar do PS/Açores vai reunir, de 22 a 24 de abril, no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, em jornadas dedicadas ao tema ‘os Açores na Europa pós-2020’, com o objetivo de debater não apenas a importância das políticas europeias para a Região, mas também, para colocar em destaque a forma como as potencialidades dos Açores trazem mais-valias à Europa.

Entre as iniciativas agendadas destaca-se a realização de um debate público sobre ‘Os desafios dos Açores na Europa pós-2020 (a importância de uma voz açoriana no Parlamento Europeu)’, adianta comunicado.







O debate conta com as intervenções do presidente do Grupo Parlamentar do PS/Açores, Francisco César; do candidato do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, Pedro Marques; do candidato dos Açores, André Bradford e do presidente do Conselho de Administração da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, António Maio.





Nos três dias de jornadas, os deputados do PS/Açores vão reunir com um conjunto de parceiros estratégicos e visitar projetos que evidenciam a importância da Política de Coesão, da Política Agrícola Comum, da Política Comum das Pescas, da aposta na Sustentabilidade e na afirmação tecnológica dos Açores na Europa.