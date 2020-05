Governo vai estudar efeitos da pandemia nas desigualdades de género e violência doméstica

O estudo será um projeto conjunto da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).

“Para melhor atuarmos e tomarmos as medidas que minimizem os impactos da crise precisamos de conhecer a sua natureza e as suas implicações, neste caso, sobre as desigualdades de género, e por isso será amanhã [quinta-feira] lançado pela FCT e pela CIG um apoio de 500 mil euros dirigidos a projetos de investigação que analisem as consequências da pandemia nas desigualdades de género e na violência contra as mulheres”, disse a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ministra e a sua equipa governativa estão hoje a ser ouvidas pela comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tendo Mariana Vieira da Silva sublinhado que “as mulheres são dos grupos mais vulneráveis em face da atual crise”, mais afetadas por baixos salários e vínculos precários e, “por isso, mais vulneráveis à crise que vivemos e que vamos viver”.