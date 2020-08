Governo Regional reforça programa 'Meus Açores, Meus Amores' que contempla este ano 2.500 pessoas

Marta Guerreiro falava em Santa Cruz da Graciosa, onde contactou com um grupo de 18 participantes deste programa, oriundos das ilhas Terceira e Faial.

O programa, desenvolvido em parceria com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, foi retomado agora, depois de ter sofrido uma interrupção em março, devido aos constrangimentos verificados ao nível das deslocações.

“É sempre com muita satisfação que constatamos a importância que os participantes conferem a esta iniciativa por lhes permitir vivenciar e conhecer outras ilhas”, sublinhou Marta Guerreiro.

Segundo a governante, “o grupo que se encontra na Graciosa demonstrou, para além de grande entusiasmo pelos dias que estavam a experienciar, muito agrado pela existência do programa, tendo, inclusivamente, salientado a importância de que seja mantido no futuro e, se possível, reforçado”.

“A este propósito, e face também à situação que vivemos, o Governo dos Açores decidiu retomar as viagens que tinham sido suspensas e também reforçar, de forma significativa, o respetivo investimento, por forma a dinamizar a economia das nove ilhas e o setor do turismo, em particular, neste momento especialmente desafiante”, acrescentou.

O 'Meus Açores, Meus Amores' é um programa de turismo direcionado aos cidadãos residentes na Região com 60 ou mais anos de idade, que permite assegurar uma função social e, ao mesmo tempo, dinamizar a economia regional, designadamente nas áreas da hotelaria e da restauração, em todas as ilhas do arquipélago.