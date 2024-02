Governo Regional felicita Ana Filipe por mais três medalhas de ouro

Segundo uma nota da Secretaria Regional da Saúde e Desporto, a atleta terceirense “concorreu nas categorias de triplo salto, salto em comprimento e 60 metros barreiras, e alcançou o ouro em todas estas categorias”.

"Esta é mais uma vitória com um sabor muito especial, uma vez que a Ana Filipe é uma atleta da região, é uma das nossas atletas de Alto Rendimento, é a nossa 'Guida', e já nos habituou a resultados extraordinários que são fruto do seu trabalho e do da sua treinadora Ana Paula Costa”, sublinhou no comunicado a secretária Regional com a tutela do desporto, Mónica Seidi.