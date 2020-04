Governo Regional dos Açores já apoiou 240 estudantes deslocados

Em nota de imprensa, o executivo açoriano adianta que já foram processadas 240 candidaturas e que as restantes estão em processo de “análise, recolha de documentação e processamento".

Esta linha de apoio extraordinário destina-se a estudantes açorianos que “tenham de permanecer mais tempo onde se encontram devido à pandemia de Covid-19” e às restrições de mobilidade para a região.

Serão atribuídos apoios entre 100 e 250 euros mensais “para despesas de alojamento e alimentação, entre os meses de abril e junho”, sendo definidos com base no rendimento do agregado familiar.

Para apoiar o processo de candidatura, foi criada a Linha Verde de Apoio ao Estudante Deslocado, que já atendeu 477 jovens.

O secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, garante, na nota enviada à imprensa, “grande celeridade no processamento e atribuição dos apoios que foram criados”.

O governante sublinha que é necessário “fazer uma avaliação permanente deste assunto, já que a situação dos agregados familiares pode alterar-se de um mês para outro, caso exista perda ou redução de rendimento dos membros do agregado, bem como caso o estudante consiga regressar, o que leva ao fim da atribuição do apoio”.

Berto Messias mencionou, ainda, a questão do regresso dos estudantes deslocados: “O coração manda-nos trazer toda a gente de regresso, mas a razão impõe que continuemos a acompanhar esta situação com cautela, percebendo a evolução desta pandemia e as medidas cautelares e de condicionamento da mobilidade que ainda têm de ser tomadas, a transição que será feita após o fim do estado de emergência, bem como as evoluções nos estabelecimentos de ensino superior, tendo em conta que existe a possibilidade da reabertura de alguns ainda este ano letivo, o que fará com que as intenções de regresso que temos registadas se alterem”.