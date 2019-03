"Governo Regional discrimina freguesias que não são do PS"

Segundo refere em comunicado Cláudio Almeida, vice-presidente da comissão política regional (CPR) dos social democratas, a listagem recentemente publicada aponta “quase 1,7 milhões distribuídos pelas juntas de freguesia, fábricas de igrejas, casas do povo, clubes desportivos, sociedades filarmónicas e outras associações públicas e privadas sem fins lucrativos”.

“Curiosamente, foi em três localidades com juntas de freguesia presididas pelo PS que se verificaram apoios mais avultados, num leque limitado legalmente a 2,1 milhões de euros em 2017”, e que se destinaram “à realização de obras diversas e outros investimentos de interesse público”, explica o dirigente.

Acrescenta o comunicado que os dados constavam já do Relatório e Parecer sobre a Conta da Região Autónoma dos Açores de 2017 do Tribunal de Contas, onde se pode aferir que o Governo Regional, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, “transferiu cerca de 1,2 milhões de euros para 31 juntas do PS, enquanto 8 juntas do PSD receberam 140 mil euros. Chega-se assim a uma média de 39 mil euros por cada junta socialista e 17,5 mil euros por cada junta liderada pelo PSD”.