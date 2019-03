Governo Regional autoriza alienação das ações representativas de 49% do capital social da Azores Airlines

De acordo com o comunicado do Conselho de Governo, o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2019 "renovou a autorização ao Governo Regional para efetivar a alienação parcial da SATA Internacional - Azores Airlines, S.A., depois de, como foi público, o processo anterior ter sido cancelado devido à divulgação indevida de documentação reservada e confidencial".





Tendo em conta o trabalho já realizado no âmbito do processo anteriormente lançado, sobretudo ao nível da definição dos pressupostos e termos dessa alienação, bem como a "imperatividade do Conselho de Administração do Grupo SATA priorizar a sua atividade no processo de reestruturação das empresas que o compõem e de recuperação económica e financeira do Grupo, a operacionalização do processo de privatização passa também a contar com a intervenção e colaboração da SDEA, EPER, Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, entidade que tem por atribuições, entre outras, as de promover a captação de investimentos de capitais externos à Região, nacionais ou estrangeiros", lê-se no comunicado.





A alienação segue, novamente, o procedimento de negociação particular, sendo de igual modo constituída uma comissão especial para acompanhamento do respetivo processo.