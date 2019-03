Governo quer permitir exploração de grutas vulcânicas a proprietários

O governo regional apresentou no parlamento uma proposta de decreto legislativo regional para implementar um regime de proteção e classificação das cavidades vulcânicas dos Açores que abre a porta à concessão da sua exploração aos proprietários dos terrenos ou estruturas que assegurem o acesso a estas grutas.



Os Amigos dos Açores colocam reticências quanto a esta possibilidade “de condicionar a admissão dos concorrentes à apresentação de título ou promessa de posse de terreno ou estrutura que assegure o acesso ao subsolo objeto da concessão”, prevista no n.º2 do artigo 12.º do decreto legislativo regional, em apreciação na assembleia regional, com vista à celebração de contrato de concessão da exploração de bens do domínio público, para desenvolvimento de atividades regulares de atividades de animação e interpretação ambiental, visitação e animação turística.