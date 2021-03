Governo prorroga painel para estratégia de adaptação às alterações climáticas

No despacho do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, refere-se que a composição do painel, nomeado em 2017 por um período de três anos, “se mantém atual, o que justifica a sua prorrogação por um período de três anos”.

O grupo de cientistas aconselha o Governo na tomada de ações para adaptação do país a um cenário de alterações climáticas, o objetivo principal da estratégia cuja vigência se mantém até 2025.

“As diversas entidades que integram o Grupo de Coordenação [da Estratégia] não manifestaram oposição”, acrescenta-se no despacho.

Do painel fazem parte académicos de várias universidades das áreas das ciências, economia, agronomia, meteorologia, engenharia, saúde e ciências sociais.