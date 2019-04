Governo lança nova linha de 190ME para apoiar projetos agrícolas

As mais lidas

Luís Capoulas Santos disse que o Governo espera, com a linha, "permitir que muitos projetos que ficariam de fora dos apoios comunitários" sejam financiados e concretizados "quando estamos a caminhar para o fim" do atual quadro de fundos da União Europeia.

Também "será dada uma garantia do Estado em 70% dos empréstimos para que a banca não se retraia a aprovar" os projetos, ou seja, o Estado garante, em caso de incumprimento, 70% do pagamento da divida" e "o risco para a banca será apenas de 30%", indicou o ministro.

Os agricultores poderão candidatar projetos a serem financiados pela linha em valores até cinco milhões de euros, no caso de explorações individuais, e até 10 milhões de euros, no caso de agroindústrias.

A linha, que o Governo negociou com o Banco Europeu de Investimento (BEI), será de 190 milhões de euros, numa primeira fase, mas "poderá ser aumentada no futuro se tiver sucesso", disse o ministro, em declarações aos jornalistas, em Beja, na feira agropecuária Ovibeja.

